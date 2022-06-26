ريهام عبد الحكيم تشعل حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى

أحيت المطربة ريهام عبد الحكيم، حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولى، بمتحف السويس القومي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ريهام عبد الحكيم تشعل حماس الجمهور

وأشعلت «ريهام» حماس الجمهور، إذ بدأت الحفل بأغنية «ياحبيبتى يامصر»، وتلاها عدد كبير من الأغاني من بينها «سهر الليالى» لفيروز، «عاشق سارح في الملكوت» تتر مسلسل خاتم سليمان، «على اللي جرى»، وردة «مالي وأنا مالي»، «أما براوة»، «دارت الأيام» لأم كلثوم.

وتوجهت بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفن، ونشر الثقافة في جميع محافظات مصر، والتي تؤثر إيجابيا في زيادة الوعي.

انطلاق فعاليات مهرجان السويس للموسيقى

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان السويس للموسيقى والغناء، انطلقت فعالياته أول أمس والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السويس، وبحضور كلا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واستمر على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الحالي، وضم 6 عروض فنية متنوعة.