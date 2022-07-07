وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في ينبع.. تجهيز 88 مسجدا لاستقبال المصلين

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون من المواطنين السعوديين والمقيمين من جنسيات مختلفة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في ينبع، إذ إن معرفة موعد الصلاة بدقة سيسمح للأشخاص بالاستعداد قبل الصلاة بوقت كافي وبالتالي الذهاب إلى المساجد مبكرًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في ينبع

وبحسب ما أعلنته الجهات السعودية المختصة، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في ينبع يختلف عن غيره من المدن، إذ سيكون في تمام الساعة 06:06 صباحاً، يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو الجاري.

واستعدت معظم مساجد ومصليات المملكة العربية السعودية، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، فإن الوقوف بعرفة سيكون يوم الجمعة 8 يوليو، وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو الجاري.

وأكملت إدارات المساجد بمختلف المناطق، استعداداتها لتهيئة وتجهيز المصليات والجوامع المساندة وتوفير مستلزماتها من مختلف الجوانب لاستقبال المصلين، مع توفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مع تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.

88 جامعًا ومصلى بمحافظة ينبع ومراكزها

كما هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، 88 جامعًا ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها

وتتميز أجواء العيد في مدينة ينبع بالاحتفالات على شاطئ البحر من قبل الأسر التي ترى أنّ المكان مناسبًا لترويح عن أبنائهم وابتهاجًا بقدوم العيد.