مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على عناوين مجازر سوهاج

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك، فلا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليبدأ المواطنون بالبحث عن المجازر ليختار كل منهم المجازر الأقرب له، لأداء شعيرة الأضحية أحد أهم شعائر عيد الأضحى المبارك، بل هي أول شعائره لذا تحظى باهتمام بالغ، وداخل محافظة سوهاج يبحث مواطنو محافظة سوهاج عن عناوين مجازر سوهاج، خاصة أن المحافظة مترامية الأطراف وتضم أكثر من 13 مركزا بداية من مركز طما شمالا وحتى مركز البلينا جنوبا ومركز جهينة شرقا ومركز دار السلام غربا.

رئيس مجازر سوهاج يوضح عناوينها

وتسهيلا على المواطنين في البحث عن عناوين مجازر سوهاج داخل مراكز محافظة سوهاج المختلفة، فقد أوضح الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير مجازر محافظة سوهاج بمديرية الطب البيطري، لـ«الوطن»، أن محافظة سوهاج تضم 26 مجزرا يعمل منهم بعيد الأضحى المبارك 24 مجزرا نظرا لصيانة المجزرين الأخيرين، حيث يخضع مجزر مركز ومدينة سوهاج ومجزر مركز ومدينة أخميم إلى الصيانة الدورية حاليا.

عناوين مجازر سوهاج

وتعمل المحافظة بقوة 24 مجزرا موزعة ما بين مراكز المحافظة المختلفة، ليضيف، الدكتور أحمد حمدي لـ«الوطن»، أنه يقع مجزر واحد داخل مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ومجزرين بمركز البلينا أحدهما بمدينة البلينا والآخر بقرية برديس، بينما يضم مركز جرجا مجزرا واحدا، ويضم مركز المنشاة أيضا مجزرا واحدا وداخل مركز أخميم خمس مجازر يعمل منها 4 هي مجازر قرى الحواويش والكولة ونيدة والصوامعة ومركز مجزرين أحدهما بمدينة ساقلتة والآخر بقرية الجلاوية ومجزر بمركز جهينة و4 مجازر بمركز المراغة أحدهما بمدينة المراغة ثم مجازر قرى الغريزات وشندويل البلد والشورانية ومجزرين بمركز طهطا أحدهما بمدينة طهطا والآخر بقرية بنجا وثلاثة مجازر بمركز طما الأول بمدينة طما ثم محزري قرى مشطا والمدمر، وداخل مركز سوهاج مجازر قرى الصلعا وبلصفورة وجزيرة شندويل.

المجازر مجانية للأضاحي فقط

وقد صرح رئيس مجازر سوهاج لـ«الوطن»، أن الذبح داخل المجازر مجاني تماما للأضاحي فقط بعيد الأضحى المبارك.