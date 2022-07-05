موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا.. «اختلاف بين المدن»

يتساءل العديد من مواطني ليبيا وكذلك المقيمون بها عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا، وجاءت تلك التساؤلات بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2022 في ليبيا، ولذلك حددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا في أغلب المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول من عيد الأضحى في ليبيا، السبت المقبل 9 يوليو 2022، الموافق 10 ذي الحجة 1443، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا بالعاصمة طرابلس نحو 6 و33 دقيقة صباحا، وفيما يلي موعد الصلاة في أهم المدن الليبية:

طرابلس 6.33 صباحا

بنغازي 6:07 صباحا

مصراتة 6:26 صباحا

طبرق 5:52 صباحا

الدرج 6:50 صباحا

الانزلاق 6:23 صباحا

اختلاف موعد الصلاة بحسب شروق الشمس

ومن الملاحظ اختلاف موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ليبيا بكل مدينة عن الأخرى وذلك بفروق دقائق بسيطة، وذلك طبقا لموعد شروق الشمس، فمثلا، يكون موعد صلاة عيد الأضحى في بنغازي 6:07 صباحًا، أما في مصراتة فيكون في 6:26 صباحًا، كما تقام صلاة عيد الأضحى بمدينة طبرق الساعة 5:52 صباحًا، وبمدينة الدرج الساعة 6:50 صباحًا.

طقوس ذبح الأضاحي

ويطلق الليبيون على عيد الأضحى اسم «عيد الفدوى» أو «يوم التضحية»، حيث يقومون بصبغ الأضاحي، وغالبا ما تكون كباش بالحناء قبيل العيد، ويقدم الليبيون الماء والطعام للأضحية، وذلك قبل الذبح بساعات، ويقومون بحفر حفرة يضعون فيها الأضحية، ويحرصون على أن تكون متجهة نحو القبلة، ثم تثبت أرجل الكبش، وعنقه، بحسب أصول الشريعة الإسلامية، كما يخرج ذابحو الأضاحي إلى الشوارع الكبيرة، وفي هذا يتشابهون مع ذابحي الأضاحي في بلاد أخرى.