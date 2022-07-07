وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الجبيل.. وعدد أيام الإجازات بالسعودية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد صلاة العيد، ومن بينهم سكان مدينة «الجبيل السعودية» بالبحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الجبيل.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الجبيل

ووفقًا لما تم إعلانه بشأن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الجبيل، فإن وقت الصلاة سيكون في تمام الساعة 05:17 صباحًا.

وبعيدًا عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الجبيل، يمثل العيد الكبير في السعودية حالة من الفرح تعم العائلات في كل مدن المملكة، وبمجرد أن يأتي وقت صلاة العيد، تستعيد الأسر سويًا ذكريات الماضي لتعزيز الترابط الاجتماعي.

وصلاة العيد مناسبة يلتقي فيها الأصدقاء والأسر مع بعضهم البعض، حيث يحرص الجميع على ارتداء الثياب الجديدة.

وتختلف عادات عيد الأضحى من مكان إلى الآخر في المملكة العربية السعودية، ويستشعر بعض سكان المدن أهمية العودة للقرى خلال أيام العيد المبارك من أجل الزيارات العائلية والتجمعات وإقامة الرقصات الشعبية، خصوصًا في الليل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في السعودية

ووفقًا لما ذكرته وزارة الموارد البشرية السعودية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام، 9 أيام تبدأ من يوم الإثنين الموافق 4 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 12 يوليو، وذلك للقطاع الحكومي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام وفقًا للمادة 112 من قانون العمل السعودي، والذي ينص على أن لكل عامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وتبدأ إجازة القطاع الخاص يوم 8 يوليو الجاري الموافق وقفة عرفات، حتى يوم 13 يوليو.