عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى التي يحصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحانات الثانوية 2022، التي بدأت يوم 20 يونيو الماضي، وفقا للجدول المعلن من مسبقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة، تبدأ يوم 9 يوليو وتستمر حتى يوم 12 يوليو المقبل، وفقا للجدول الرسمي المعتمد من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخميس.. آخر الامتحانات قبل إجازة عيد الأضحى

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) يوم الخميس، آخر امتحانات الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى.

استئناف الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة، يستأنفون الامتحانات، يوم الخميس 14 يوليو، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) امتحان مادة الفيزياء لمدة ثلاث ساعات، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ لمدة ثلاث ساعات.

وفيما يخص تظلمات الدبلومات الفنية2022، بدأت المديريات التعليمية تلقي طلبات التظلم من الطلاب المتضررين من امتحانات الدبلومات، ونظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك أثناء فترة التظلمات، لذا يتم حساب الخمسة عشر يوما أيام فعليـة بـدون الإجازات، على أن يبدأ الاطلاع اعتبارا من يوم الثلاثاء 5/ 7/ 2022، حتى الثلاثاء الموافق 26 من الشهر ذاته.