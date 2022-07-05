فريق «واما» وأبطال «كيرة والجن» ضيوف لميس الحديدي في عيد الأضحى

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة ON، سيقدم حلقات خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك على مدار اليوم الأول والثاني من أيام العيد.

«واما» نجوم الحلقة الأولى في عيد الأضحى

وقالت لميس الحديدي» خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، إن أول أيام العيد سيحل أعضاء فرقة واما ضيوفًا على البرنامج، وهم أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، حيث سيقدمون لأول مرة أغنيتهم الجديدة «مش حلوة بس»، والتي سيتم غنائها حصريًا في البرنامج.

وأضافت: «ثاني أيام العيد سيكون أبطال وصناع فيلم كيرة والجن، وأنا شوفت الفيلم ولازم تروحوه، فيلم رائع خدوا أولادكم، فيلم متميز بالتكنيك والصناعة والنجوم والإخراج والموسيقى وضيوفنا».

فيلم «كيرة والجن» أضخم الإنتاجات السينمائية

يذكر أن فيلم كيرة والجن واحد من أضخم الأعمال السينمائية إنتاجا في الفترة الأخيرة، حيث تخطت ميزانيته الإنتاجية الـ100 مليون جنيه، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب ورزان جمال ولارا إسكندر وعلي قاسم وسلوى عثمان وتامر نبيل وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد.

ووجهت لميس الحديدي الشكر إلى شركة «سينرجي»، «بحييهم على الإنتاج الضخم والدقة والتفاصيل وهي دي السينما اللي عاوزين ننافس بيها».

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.