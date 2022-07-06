موعد عيد الأضحى 2022 في السودان.. هدنة قصيرة من أحداث ساخنة

ينتظر الكثيرون موعد عيد الأضحى 2022 في السودان، ربما ليخفف من حرارة الأحداث السياسية الساخنة التي تشهدها البلاد منذ أشهر على وقع الحراك الشعبي، التي اشتعلت فيما يبدو مع اشتداد حرارة الصيف، ليأخذ السودانيون في المقابل ولو هدنة قصيرة، يلتقطون خلالها أنفاسهم ويتجمعون مجددا مع أقاربهم وأحبابهم.

موعد عيد الأضحى 2022 في السودان ووقفة عرفة

وعلى غرار معظم الدول العربية، يحل موعد عيد الأضحى 2022 في السودان، يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، الموافق 10 ذو الحجة 1443.

وبالتزامن مع إعلان موعد عيد الأضحى 2022 في السودان، أعلنت السلطات السودانية أيضا عن موعد وقفة عرفة 2022 في السودان، ليكون يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، التاسع من شهر ذو الحجة، إذ يعتبر هذا اليوم مهمًا أيضًا نظرًا لما يتضمنه من العديد من التجهيزات والطقوس المختلفة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وزير الأوقاف يتسلم مخيمات الحجيج السوداني في منى وعرفات

وفي سياق متصل أيضًا، كشفت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف رئيس مكتب حجاج السودان رئيس بعثة الحج عبدالعاطي أحمد عباس، تسلم مساء الثلاثاء، مخيمات الحجيج السوداني بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريحات صحفية، إن الزيارة تأتي بهدف الوقوف على جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج السودان، وأعلن أنه سيتم مساء الأربعاء تفويج وتصعيد الحجاج إلى منى، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار العمل على راحة حجاج السودان.

وطاف الوزير السوداني والوفد المرافق له، على جميع المرافق والمخيمات الخاصة بالحجاج، ووقف خلال زيارته تلك على الخدمات التي ستقدم للحجاج من طعام وخدمات صحية وغيرها، للاطمئنان على جميع الخدمات التي ستقدم للحجاج، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السودان.