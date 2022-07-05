موعد وقفة عرفة 2022 في السودان.. احتفالات بطلاء المنازل ونشر البخور

التزمت عدة دول عربية، مع ما أعلنته المملكة العربية السعودية، بشأن استطلاع هلال شهر ذو الحجة، والتي أكدت من خلال المملكة أن يوم الخميس الماضي هو أول أيام « ذو الحجة»، ويبدأ معها عدد كبير من المسلمين حول العالم في البحث عن موعد وقفة عيد الأضحى المبارك، وكانت من الدول الأكثر بحثا دولة السودان، إذ تصدر البحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في السودان محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت.

وأعلنت السلطات السودانية عن موعد وقفة عرفة 2022 في السودان، ليكون يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو الماضي، وهو الموازي لليوم التاسع من شهر ذو الحجة، والذي يعد يوما مهما، إذ يشمل العديد من التجهيزات والطقوس المختلفة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفة 2022 في السودان

ويستعد السودانيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك قبلها بنحو 4 أيام، إذ تحرص السيدات على تجديد المنازل وطلائه وإطلاق البخور وتنظيف الأواني المستخدمة في طهي اللحوم.

وفي أول أيام العيد، يستيقظ السودانيون قبل صلاة الفجر، لأداء الصلاة والاستعداد لصلاة الجمعة حيث ارتداء الملابس البيضاء واصطحاب الأطفال لاداء صلاة العيد في الساحات المكشوفة.

وبعد تأدية صلاة العيد، يخرج السودانيون من المساجد ويقومون بإلقاء التحية والتهاني على الجيران الأقارب قبل العودة إلى المنزل للقيام بذبح الأضاحي.

أشهر الطقوس السودانية

ويتميز السودانيون بمجموعة من الطقوس أثناء ذبح الأضاحي وتحديداً الخراف، إذ يتم تقسيم الخراف إلى أصناف معينة أبرزها لحمة الرأس، ولحمة الشية، والكمونية، بالإضافة إلى «المرارة» وهي من أِشهر الأكلات التي يحرص على تناولها السودانيون صباح أول أيام العيد، إلى جانب أكلة المفروك والمكونة من خضار طازج ويضاف إليها الصلصة أو الشوربة حتى النضج، وتعد من أكثر الأكلات شعبية وارتباطاً بعيد الأضحى المبارك في السودان، نظراً لقيمتها الغذائية المتكاملة.