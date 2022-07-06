إنفوجراف.. مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022، التي تحتضنها مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام فعالياتها على صالتي حسن مصطفى، ومدينة أكتوبر الرياضية، بمشاركة 14 منتخبا أفريقيا خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري.

تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات.. ومصر في الأولى

وقسَّمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، برئاسة محمد الألفي، المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من منتخبات مصر والمغرب والكاميرون، والمجموعة الثانية منتخبات الجزائر والجابون وغينيا وكينيا، والمجموعة الثالثة تونس والرأس الأخضر ونيجيريا، والمجموعة الرابعة تضم منتخبات أنجولا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.

«الوطن» تستعرض في الإنفوجراف التالي المجموعات المشاركة في البطولة..

باقي المنتخبات ستصل إلى مصر في 9 يوليو الجاري

جدير بالذكر أن منتخبات السنغال وأنجولا والمغرب والكونغو، وصلت مصر بالفعل، وهي في معسكرات مغلقة خلال الفترة الحالية؛ استعدادا للبطولة، بينما ستصل باقي المنتخبات المشاركة، يوم 9 يوليو الجاري.

وبحسب تصريحات لرئيس اللجنة المنظمة محمد الألفي فإن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يدرس خلال الفترة الحالية دعوة المنتخب الليبي؛ للمشاركة في البطولة، وذلك بعد إعلان دولة كينيا انسحابها، أمس الثلاثاء.