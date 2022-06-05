إجراءت التطوع في بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال.. اعرف الأوراق والمواعيد

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن فتح باب التطوع للجان المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في نسختها الـ25، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 يوليو المقبل، ولمدة 10 أيام؛ لتنتهي في 19 من الشهر ذاته.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النسخة الحالية من بطولة كرة اليد للرجال ستقام داخل كل من مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى - الصالة الدولية للمجلس القومي للرياضة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى إمكانية مشاركة الشباب لفريق المتطوعين من خلال تقديم عدد من المستندات والأوراق.

وأشارت الشباب والرياضة إلى أنه من يرغب في الانضمام لفرق المتطوعين، عليه طباعة الاستمارة وملء البيانات كاملة مع إحضار صورة شخصية، صورة البطاقة الشخصية، صورة من الشهادة الأصلية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ونوهت بضرورة الحضور للمقابلة الشخصية أيام 9 يونيو أو 10 يونيو أو 11 يونيو 2022 من الساعة 3 حتى 9 مساءً، في مقر مركز التعليم المدني أمام اتحاد كره القدم بالجزيرة.

وأجريت الخميس قبل الماضي الموافق 26 مايو مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد بأحد الفنادق الكبرى في الجيزة، حيث يشارك بالبطولة 14 منتخبا، إذ جاءت استضافة مصر بطولتي أمم أفريقيا 2022 - 2024 بعد موافقة الاتحاد الإفريقي على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربي الجزائر.

منتخبات مشاركة في بطولة كرة اليد رجال

وتشارك في البطولة منتخبات كل من «مصر - الجابون - كينيا - تونس - الجزائر - المغرب - انجولا - الكاميرون - منتخب الكونغو الديمقراطية - الرأس الأخضر - غينيا - نيجيريا - السنغال - زامبيا».

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة استبعدت إقامة مباريات البطولة على استاد القاهرة نظرًا لانشغاله ببطولة العالم للسلاح المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه، والتي ستقام تحت رعاية تحت الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنه لم يحدد بعد قيمة تذاكر الجماهير وأنها ستكون رمزية حتى لا يمثل قيمتها عقبة لمن يرغب في متابعة أحداث البطولة من المدرجات، بحسب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.