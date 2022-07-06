فوزي: الحوار الوطني شهد أكثر من 100 ألف مشاركة.. بينها أفكار خارج الصندوق

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، كواليس اليوم الأول من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الحوار الوطني شهد جلسة افتتاحية والتي شهدت كلمات التعارف والترحيب وعرض الأمانة الفنية لما تم من إجراءت والإحصائيات والأرقام وما أرسلوه وما استقبلوه وجلسة أولى شهدت قرار تشكيل مجلس الأمناء واللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطني، ومدونة السلوك والأخلاقيات في الحوار الوطني.

تفاصيل الجلسة الأولى للحوار الوطني

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، أن الجلسة الثانية امتدت لأكثر من 5 ساعات، لافتًا إلى أن لائحة الإجراءات 19 مادة ومدونة السلوك 30 بندا، مشددًا على أن اليوم الأول للحوار شهد مناقشات جادة لكل مادة، مشيدًا بالديموقراطية التي أدار بها الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، الجلسات حيث سمح للجميع أن يقولوا آراءهم بدون مقاطعة مع فحص كل رأي بشكل موضوعي وعلمي وطبقًا للصالح العام.

الحوار شهد أكثر من 100 ألف مشاركة

وأشار فوزي إلى أنه فوجئ بتلقي الحوار الوطني لأكثر من 100 ألف مشاركة، من عموم المواطنين، مؤكدًا أنه لم يتوقع هذا التجاوب، لافتًا إلى أن المشاركات كانت من 27 محافظة وأن جميع المحافظات تجاوبت مع الدعوة.

وأكد فوزي أن هناك اقتراحات في الحوار الوطني تتسم بمنتهى الجدية وأفكار خارج الصندوق ومفيدة ومهمة أن تكون تحت نظر مصدري القرار، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان أعلن أنه سيخرج نتائج الحوار ومخرجاته بحسب كل حزمة من الموضوعات التي تصلح أن تكون نتاجا سيتم الإعلان عنها.