عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسة الثالثة منتصف يوليو في غاية الأهمية

أشاد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجريات الجلسة الأولى من الحوار الوطني التي كانت إيجابية للغاية وسط مناقشات وتعقيبات كثيرة وعدم مقاطعة من الأطراف لبعضها البعض، مبينا أن النقاشات شهدت أريحية وهذا أمر مبشر للقادم الأفضل في الجلسات الخاصة بالحوار الوطني الممتدة.

الجلسة الثالثة من الحوار الوطني

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية ON مساء أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجلسة الثالثة من الحوار الوطني ستكون بعد عطلة العيد والتي ستناقش قضايا مهمة.

3 محاور رئيسية للحوار

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك 3 محاور رئيسية يركز عليها الحوار وهي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا كان بإجماع المشاركين، مبنيا أنه تم توجيه الدعوة للخبراء والممثلين المختلفين للقوى السياسية، حيث سيشارك كل خبير في القضية التي يتخصص فيها من أجل إبداء رأي سديد يساعد في تحسين الأمور وتحقيق أقصى استفادة من أجل الجمهورية الجديدة التي تأسست في 30 يونيو 2014، لافتا إلى أن الجلسة الثانية من الحوار الوطني ستكون في 13 يوليو الجاري لكنها ستكون إجرائية.

بداية الجلسات

وبدأت جلسات الحوار الوطني اليوم الثلاثاء 5 يوليو في مقر الأكاديمية الوطنية للشباب بحضور مختلف القوى السياسية وسيستمر الحوار طوال الشهر الجاري، وبعدها يتم رفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.