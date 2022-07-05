عماد الدين حسين: غير مسموح بفشل الحوار الوطني تحت أي مسمى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن فشل الحوار الوطني ليس مسموح به تحت أي مسمى من الأسماء، مؤكدا أنه تفاجئ بوجود طيف سياسي واسع في مصر، مشيرا إلى أنه تم إقرار مدونة السلوك اليوم، والمدونة المعبرة عن مجلس الحوار الوطني، وسيتم استضافة كل جلسات الحوار في الأكاديمية الوطنية للتدريب بأكتوبر، لكن مدير الحوار مجلس الأمناء بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية.

لا يمكن إشراك الرافضين للدستور

أضاف «حسين» خلال استضافته برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على فضائية Extra News مساء اليوم، أنه لا يمكن إشراك رافضين للدستور في الحوار الوطني، وهذه نقطة جوهرية مهمة، لأن المخاطرة بعكس ذلك يقلق المجتمع المصري، لافتا إلى أن التوضيح الذي تم اليوم على لسان الكاتب ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، كان واضحا، وهو رفض أي شخص تلوثت يده بالدماء أو حرض على القتل.

حضور طوائف مختلفة

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب سيشارك، وكذلك الكاتب عبد العظيم حماد، ووزير التموين السابق جودة عبد الخالق، وهؤلاء معروفين باتجاهات تعبر عن قوى سياسية ومجتمعية مختلفة، مبينا أنه لم يكن هناك اختلاف على الأعضاء المشكلين لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهذا يدل على الاتفاق واستقبال الأمر بشكل جيد في الوسط السياسي والمجتمعي، وسط وجود أكاديميين ودارسين وخبراء سياسة ومجتمع لتمثيل كل الطوائف.