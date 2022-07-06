أميرة صابر: «التنسيقية» ستقدم مقترحاتها في الحوار الوطني

قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الشباب متقاطع مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنهم يستحقون فرص توظيف حقيقية وفرص تعبير عن الرأي، لافتا إلى أن الحوار الوطني مجتمعي بشكل رئيسي ليشكل خارطة طريقة للمستقبل طريق ويجب إشراك الشباب فيه بشكلا مؤثر لأنهم معنيون رئيسيون بنتائجه التي ستظهر بعد انعقاده.

تجربة الشباب في الحياة السياسية

وأضافت «صابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc»، أن تعيين الشباب في المراكز التنفيذية بيّن وجود أفكار كثيرة لدى الشباب معنية بشكل حقيقي بالمستقبل وسط جدية وحداثة ورؤية مستقبلة مستشرفة، لافتة إلى أن التجربة السياسية لتنسيقية شباب الأحزاب كانت دالة على أن الأيدلوجيات المختلفة يمكن أن توصل نتائج ملموسة قوية رغم اختلاف الآراء ولكن كانت هناك رؤية واضحة.

عرض مقترحات التنسيقية

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية ستعرض مقترحات في الحوار الوطني المقام بالأكاديمية الوطنية وسيشارك الجميع بما يراه لأن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بداية الجلسات

وبدأ اليوم الحوار الوطني بجلسة افتتاحية شهدت حضورا مختلفا القوى السياسية ومنسق عام الحوار وبعدها بدأ مؤتمر صحفي للإجابة على استفسارات الصحفيين من أجل التعبير عن الرؤية الخاصة بالحوار ومحدداته وكذلك الجدول الزمني للجلسات الذي سيتم إجراء جلسة الأسبوع المقبل وجلسة أخرى في 19 يوليو الجاري ستكون في غاية الأهمية لتشكيل اللجان النوعية خلالها.