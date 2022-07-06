عضو أمناء الحوار الوطني: روح ثورة 30 يونيو كانت حاضرة بالجلسة الأولى

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للداسات الاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اشتراك مختلف القوى السياسية اليوم في الجلسات الأولى بالحوار الوطني المقام في الأكاديمية الوطنية للشباب رسالة واضحة على أهمية الحوار وهذا ما أكده الكاتب ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، لافتا إلى أن التفاعل اليوم تم بمشاركة كل المحافظات والأقاليم وسط تفاعل كبير مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي.

توافق على مرجعيات الحوار

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc»، أن الجلسة الأولى شهدت وضوح روح ثورة 30 يونيو بالإضافة إلى توافق واضح على المرجعيات الأساسية للحوار وهذا كفيل بنجاح الحوار ويبشر بتفاؤل كبير ويعكس الثقة في الحوار والجهة المنظمة له.

التعبير عن القضايا التي تهم المواطن

وأوضح مدير مركز الأهرام للداسات الاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيركز على القضايا السياسية والاجتماعية لأن المواطن الطبيعي يجب أن يشعر أن الحوار يعكس القضايا المهمة التي تخصه وعلى رأسها القضايا الاقتصادية، مؤكدا أن مدونة ولائحة تنظيم عمل أمانة مجلس الحوار أشارت إلى التركيز على قضايا مختلف من أجل عكس رأي المواطن والتعبير عن رأيته، لافتا إلى أن القضايا السياسية تقود إلى القضايا السياسة المختلفة لأن كلا منهما وجهان لعملة واحدة.