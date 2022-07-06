«الصحة» تكشف حقيقة وجود المرض X: «تخيل لفيروس سريع الانتشار»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل «المرض X» مشيرًا إلى أنه لا يوجد مرض باسم «المرض X»، لافتًا إلى أنه عبارة عن مجال بحثي أطلقته منظمة الصحة العالمية في فبراير 2018 تحفيزًا للعلماء لدراسة أي احتماليات لوجود أوبئة مهما كانت درجة خطورتها وتأثيرها ودرجة انتشارها، حتى يكون هناك جاهزية للتعامل معها حال ظهورها.

«الصحة» تكشف حقيقة وجود المرض «x»

وأوضح «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المٌذاع عبر فضائية «cbc»، أن الأمر يشمل خططًا بحثية تؤهل العالم لأن يتعامل مع أي احتمالية لظهور أي مرض، معتبرًا أن العالم يتخيل وجود فيروس سريع الانتشار، وأنهم يبحثوا في منظمة الصحة العالمية ما يجب عمله لعدم استهلاك الوقت لمواجهته.

استراتيجية التعامل مع الأوبئة

وتابع: «نفترض إن في مرض اسمه X، أول ما نكتشفه تاني يوم يكون تطعيمه موجود»، ضاربًا المثل باسطوانات التعريفات التي كان يتم استخدامها في الماضي، مضيفًا: «أفضل وقت للتعامل مع الوباء القادم هو إننا نستعد له دلوقتي»، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أصبحت حتمية بعد انتشار فيروس كورونا.