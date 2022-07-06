تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر في سوهاج بسبب «سلاح روسي»

شهدت قرية «قاو»، دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مقتل سائق على يد شقيقه، بسبب اعتراض القتيل على قيام شقيقه بشراء سلاح ناري «فرد روسي»، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من السلاح المشار إليه اتجاه شقيقه الأكبر (المجني عليه) ما أدى لوفاته.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، بمحافظة سوهاج، من أهالي قرية «قاو»، التابعة للمركز، بمصرع عريس سوهاج، على قدام شقيقه بإطلاق الرصاص عليه، داخل منزله بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

وبالفحص تبين وصول «حسام أ م»، 30 عاما، سائق توك توك ويقيم دائرة مركز طما «جثة هامدة»، إلى المستشفى المركزي بطما نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وشقيقه «هاني. أ. م»، 25 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، شمال سوهاج، بسبب اعتراض القتيل على قيام شقيقه بشراء سلاح ناري «فرد روسي»، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من السلاح المشار إليه تجاه المجني عليه ما أدى لوفاته.

وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم وكذا فارغ من ذات العيار.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.