موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة سوهاج

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك أو العيد الكبير كما يطلق عليه المصريون في صعيد مصر، وتبدأ الشعائر بالتكبير وصلاة العيد، لذا يبحث المواطنون في محافظة سوهاج عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 لأداء الصلاة في وقتها حيث تعد صلاة العيد فرصة للجمع العائلي في صعيد مصر، فيجتمع صغار وكبار العائلة قبل موعد صلاة العيد الكبير ويتبادلون التهاني ثم يتوجهوا إلى ساحة صلاة العيد الكبير بجميع مراكز سوهاج.

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في سوهاج

ووفقا لهيئة المساحة المصرية تم تحديد موعد صلاة العيد الكبير 2022 بسوهاج في تمام الساعة 5:32 صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي المصلون ركعتين بنية صلاة العيد ويكبر بالركعة الأولى 7 تكبيرات بينما الركعة الثانية من صلاة العيد خمس تكبيرات.

شعائر وطقوس سوهاج عقب صلاة العيد الكبير

وكعادة أهل سوهاج يحتفل الأهالي بصلاة العيد الكبير من خلال ارتداء الجلباب الأبيض وعادة يكون جديدًا، بينما ترتدي النساء الملابس الجديدة، وتملأ البالونات الملونة أركان الساحات والمساجد وترتفع التكبيرات ويقوم الشباب بتوزيع الحلوى على الكبار والصغار، ويحصل الصغار على عبوات صغيرة من الحلوى ومبلغ مالي كعيدية للعيد، ويتبادل الجميع التهاني، ثم تبدأ شعيرة الأضحية عقب موعد صلاة العيد الكبير 2022 في سوهاج.