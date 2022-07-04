صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد بالمنشآت الطبية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة صحة بسوهاج إلى أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات.

انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية

وصرح «النجار» بأن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفه وجاهزية سيارات الإسعاف.

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية بسوهاج، إلى توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، أنه تم تكليف الفرق التفتيشية بالإدارة بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، مقدماً تهانيه لجميع العاملين بالقطاع الصحي وأهالي المحافظة.