محافظ سوهاج يأمر برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني والمستشفيات ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهاً كافة المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد الكامل لتقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى.

تواجد قيادات القطاعات خلال إجازة العيد

وشدد محافظ سوهاج على تواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل، مشيراً إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز، لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية والطب البيطري والصحة، والبيئة، لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد، لكسح مياه الصرف من المجازر أولاً بأول.

وقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد

ووجه «الفقي» برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجاناً وفوراً دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة إلى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقعها بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيراً إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

كما شدد محافظ سوهاج على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، والاستمرار في العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري بجميع مدن وقرى المحافظة.

«الفقي» ونائبه يستمعان لشكاوى المواطنين

كما التقى محافظ سوهاج ونائبه، أحمد سامي القاضي، عدد 98 مواطناً من أبناء المحافظة من مختلف المراكز، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، والدكتور طاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

الاستجابة لطلبات المواطنين وإحالة بعضها للدراسة

واستمع محافظ سوهاج ونائبه إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات، التي تحتاج للدراسة، إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت، كما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم.