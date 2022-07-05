قبل ساعات من النطق بالحكم.. حدثان يثيران الجدل في واقعة مقتل نيرة أشرف

أثير الجدل حول واقعة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها المدعو محمد عادل، وأحيلت أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، ومن المنتظر الحكم عليه بالإعدام خلال الساعات المقبلة، إذ أعلن أحد المحامين جمع مبلغ مالي كـ«دية»، من أجل إنقاذ القاتل.

فرحة أسرة المتهم بدفاع فريد الديب عن نجلهم

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل تداولت الأخبار، قبول المحامي المعروف «فريد الديب»، مهمة الدفاع عن القاتل من أجل إنقاذه، وتعاطف معه العديد، بينما غضب الآخرون، وتهللت أسارير أسرة المتهم بهذا الخبر، وأملهم في نجاة فلذة كبدهم من ارتداء البذلة الحمراء.

تقدم أحد المحامين بجمع دية نيرة من أجل إنقاذ القاتل

بدأت رواية «الدية»، بعد الانتهاء من الجلسة الماضية وأحيلت أوراق المتهم لفضيلة المفتي، حينما أطلق أحد المحامين، حملة لجمع دية نيرة أشرف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحا أنه حق شرعي ورخصة قانونية، «مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل، ونقف نتفرج».

تعاطف البعض معه، خاصة حينما صرح بأنه تبرع بمبلغ يقدر بـ10 آلاف جنيه، لكن البعض الآخر انتابته حالة من الغضب، مستنكرين فعلته، لأنه يريد إنقاذ شخص أزهق روحا بريئة، وتسبب في مقتلها بطريقة تنزف لها القلوب، عندما ذبحها أمام المارة، وهي في ريعان شبابها.

فريد الديب محاميا عن قاتل نيرة

وتثير الجدل واقعة أخرى، وهي واقعة المحامي المعروف «فريد الديب»، حينما أعلن حضوره كدفاع عن القاتل قبل جلسة النطق بالحكم، خاصة أنه معروف بنجاح قضاياه وكسبها، ما بث الأمل في نفوس أسرة المتهم، وفتح طاقة نور في وجوههم مرة أخرى من نجاة نجلهم.

أسباب قبول فريد الديب

لكن الغريب في الأمر، تعاطف المصريين في اليونان مع القاتل محمد عادل، وطلبهم من المحامي فريد الديب، تولي القضية، وكان ذلك خلال تواجده باليونان، ما دفع «الديب» لدراسة القضية، وتحديد قبوله للطعن في جلسة النطق بالحكم، المقرر عقدها غدا، في محكمة جنايات المنصورة.