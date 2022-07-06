بث مباشر .. السيسي يفتتح مشروعات «مصر الرقمية»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي إطلاق منصة مصر الرقمية، وافتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.

السيسي يفتتح مشروعات مصر الرقمية

ومن المشروعات المقرر أن يفتتحها الرئيس، محطات إنزال الكابلات البحرية في رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

جلسات حوارية

ويشهد رئيس الجمهورية أيضا، فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.