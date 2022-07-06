عبير صبري: الرئيس السيسي وجه طاقة الشعب لمعركة البناء والإنتاج

قالت الفنانة عبير صبري، إن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر جدد الحياة بها، موضحة أن «السيسي» بث في البلاد طاقة العمل والإنجاز والإيجابية، لافتة إلى أن الشعب الآن يواجه معركته الحقيقية للعمل والإنتاج، والنهوض بالتعليم والسياحة، والحد من انتشار المخدرات والجريمة، وتوجيه كامل طاقته للبناء.

ثقافة الفنان تظهر في أدواره

وأضافت «صبري» في حوار مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» على راديو «نجوم إف إم»، أن كل دور فني تقوم بأدائه له نشاط ذهني وعقلي خاص به، حيث أنها تتعامل مع العمل الفني على أنه عملية إبداعية، وأن ثقافة الفنان تظهر في أدواره، لافتة إلى ضرورة دراسة الفنان للشخصية التي يقوم بأدائها من حيث الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، والحقبة الزمنية التي عاشتها، والصراع النفسي داخلها.

الاستقرار السياسي بعد حرب أكتوبر أدى لقلة الأعمال الفنية الوطنية

وأوضحت «صبري» أن قلة الأعمال الوطنية بالدراما والسينما ترجع إلى حالة الاستقرار السياسي التي عاشتها مصر بعد حرب أكتوبر، حيث تضمنت هذه الفترة الطويلة أعمالا قليلة استثنائية مثل قيام الراحل الفنان أحمد زكي بدور الرئيس السادات في فيلم أيام السادات.

لافتة إلى أن قيام ثورة 30 يونيو أفرزت أعمالا وطنية مهمة مثل مسلسل الاختيار والعائدون، موضحة أهمية هذه الأعمال الفنية للتأريخ لهذه الحقبة، حيث أن الأجيال القادمة التي لم تعاصر هذه الأحداث، لديها الحق في التعرف على ما حدث في مصر خلال هذه الفترة، وهو ما حدث مع الأجيال التي لم تعاصر حرب أكتوبر لكنها تعرفت على الأحداث من خلال الأعمال الدرامية.