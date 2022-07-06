الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع مسؤولي بعض مشروعات مصر الرقمية

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات لافتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.

وفور وصول الرئيس التقط صورة تذكارية مع وزير الاتصالات ورئيس مجلس الوزراء وبعض المسؤولين والشباب القائمين على تنفيذ المشروعات.

ومن المشروعات المقرر أن يفتتحها الرئيس محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.