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السيسي يصل إلى مركز المنارة لافتتاح مشروعات «مصر الرقمية»

كتب:

نرمين عفيفي
09:56 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات لافتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية»، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يشهد الرئيس السيسي إطلاق منصة مصر الرقمية، وافتتاح عدد من المشروعات عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

افتتاح محطات إنزال الكابلات البحرية

ومن المشروعات المقرر أن يفتتحها الرئيس السيسي اليوم، محطات إنزال الكابلات البحرية في رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

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الرئيس السيسي يفتتح عددا من مشروعات «مصر الرقمية» اليوم
بقلم نرمين عفيفي