شوبير لإدارة الأهلي: «المدرب الجديد هيشيل شيلة مش بتاعته»

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسائل حادة لإدارة النادي الأهلي، بعد مواصلة مسلسل فقدان النقاط في بطولة الدوري المصري، عقب الخسارة أمام سموحة، ومن ثم التعادل أمام الجونة.

وقال «شوبير» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورت»: «عارف إن الأهلي قال للمدرب مش هحاسبك على الشهرين دول ولكن هما فيهم 3 بطولات».

وأوضح حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: «سياسة الأهلي في اللاعبين كل شوية هات من برا هات، لكن اللي يفرق فعلا وينورلك الدنيا، لكن بص جوه شوية مش هنفضل نقول عيال صغيرة، هو لازم اللاعب يمشي على عكاز عشان أديله الفرصة.. احسب حساباتك عايز بطولة ليها مواصفات».

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