الدولار يحلق قرب أعلى مستوياته في 20 عاما.. وتوقعات باستمرار الزيادة

استقر مؤشر الدولار فوق 106.5 اليوم الأربعاء، محلقًا قرب أعلى مستوياته في 20 عامًا، حيث دفعت مخاوف الركود المتزايدة، المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن، والخروج من العملات والسلع الحساسة للمخاطر.

رفع أسعار الفائدة

جاءت المخاوف الاقتصادية مدفوعة برفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية الكبرى، بهدف كبح التضخم المرتفع، وظل الدولار مدعومًا أيضًا بالتوقعات بأنّ وتيرة التضييق النقدي للاحتياطي الفيدرالي لن تتراجع في النصف الثاني من عام 2022.

مزيد من تشديد السياسة النقدية

في الأسبوع الماضي، عزّز صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، توقعاتهم لمزيد من تشديد السياسة، ما يشير إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو لتوقيف ارتفاع الأسعار.

مراقبة مسار التضخم

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء وتقرير جداول الرواتب يوم الجمعة، للحكم على مسار التضخم.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي في سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.17 بنهاية هذا الربع (أغسطس – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يجرى التداول عند 109.32 للدولار الأمريكي في غضون 12 شهرًا.

وفي سلة العملات، يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار أمام العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري، ويعد اليورو تحديدا صاحب أكبر وزن في المؤشر، ويشكل 57.6% من سلة العملات، يليه الين الياباني (13.6%) ، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).