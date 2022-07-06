توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شرق قطاع غزة، توغلا، حيث ذكرت وكالة «معًا» الفلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرق القطاع، كما قامت بأعمال تجريف بالقرب من السياج الأمني الإسرائيلي.

8 جرافات

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان بأن 8 جرافات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى 3 دبابات توغلت خارج السياج الأمني جنوب شرق حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وأضافت أنها قامت بأعمال تجريف وتخريب في الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين.

توغلات مُتكررة

يُذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات توغل بشكل شبه يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، كما يقوم الاحتلال بأعمال تجريف وتسوية للأراضي الزراعية.