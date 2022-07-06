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محمود مسلم

توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

كتب:

محمد الليثي
10:04 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
آليات الاحتلال الإسرائيلي

آليات الاحتلال الإسرائيلي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شرق قطاع غزة، توغلا، حيث ذكرت وكالة «معًا» الفلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرق القطاع، كما قامت بأعمال تجريف بالقرب من السياج الأمني الإسرائيلي. 

8 جرافات

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان بأن 8 جرافات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى 3 دبابات توغلت خارج السياج الأمني جنوب شرق حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وأضافت أنها قامت بأعمال تجريف وتخريب في الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين.

توغلات مُتكررة

يُذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات توغل بشكل شبه يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، كما يقوم الاحتلال بأعمال تجريف وتسوية للأراضي الزراعية.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011