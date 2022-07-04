بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه مراكب الصيادين جنوب غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، نيرانها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر رفح جنوب قطاع غزة وأجبرتهم عنوة على مغادرة المياه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مواجهات في «جنين».. وقوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من المدينة

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين، شابين من مدينة «جنين»، وسط اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة.

من جانبه، دخل الأسير «أيهم فؤاد نايف»، أحد أبطال عملية نفق الحرية، من بلدة كفرذان غرب «جنين»، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح مدير «نادي الأسير» في جنين منتصر سمور، أن كممجي، كان ضمن الأسرى الـ 6 الذين فروا من «سجن جلبوع»، لأيام قبل اعتقالهم مرة أخرى من قبل قوات إسرائيلية، في مطلع سبتمبر من العام الماضي.

من جانبهم، أعاد الأمريكيون، للسلطة الفلسطينية الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، في جنين، بعد فحصها من قبل إسرائيل تحت إشراف أمريكي، فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، على موقعها، إنه سيتم إعلان نتائج الفحص في غضون 24 ساعة.

وفاة أحد عناصر «كتائب القسام»

من جانبها، شيعت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، جثمان أحد عناصرها، يدعى «إبراهيم محمد الشندغلي»، البالغ من العمر «73 عاما»، من جباليا شمال قطاع غزة المحاصر، والذي توفي إثر مرض عضال.

وأمس الأحد، وصل الى «الجزائر»، العاصمة وفدًا من «حماس»، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدعوة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الـ 60، وفقا لما ذكرته وكالة «معا»، الفلسطينية.

بدورها، طالبت «واشنطن»، إسرائيل باتخاذ خطوات حسن نية تجاه الفلسطينيين قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن المرتقبة خلال 10 أيام.

الاحتلال يمنح السلطة الفلسطينية تكنولوجيا «4 جي»

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إنّ مؤسسة الاحتلال العسكرية صاغت حزمة من الإجراءات تتضمن التزام إسرائيلي بتمكين السلطة الفلسطينية من التكنولوجيا الخلوية المتقدمة «4 جي»، بينما تمثل الإجراء الثاني في السماح بوجود فلسطيني رمزي على «معبر الكرامة»، على حد زعمها.

وفي الجبهة اللبنانية، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لبناء جدار حول مستوطنة مطلة على طول الحدود الشمالية مع لبنان، ووفقًا لخطة الجيش، سيتم بناء الجدار في غضون 5 سنوات بارتفاع 8 أمتار.

بدوره، أظهر استطلاع إسرائيلي جديد بأن حزب «يمينا» برئاسة أيليت شاكيد يتأرجح على عتبة نسبة الحسم مع 4 مقاعد في الكنيست، وذلك بعد استلام يائير لابيد رئاسة حكومة الاحتلال وإعلان نفتالي بينيت عن اعتزاله السياسة لفترة من الزمن.

استطلاع: الليكود سيحصل على 34 مقعدا

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن لابيد سيحصل على 21 مقعدا، في حين أن الليكود برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يحصل على 34 مقعدا، فيما سيحصل «يسرائيل بيتنو» برئاسة أفيجدور ليبرمان على 5 مقاعد.