تفاصيل التقديم لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة.. والفئات المسموح لها بالاختبارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، موضحة أنّ التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والمقرر فتح باب التقديم لها في الفترة من 16 يوليو حتى 19 من الشهر ذاته، ولن يتم قبول طلبات بعد هذا التاريخ.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدرسة الضبعة

- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 وفقا للمجموع الاعتباري الذي يتم احتسابة كالآتي: مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية X المجموع الكلي لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح، يشترط الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من محافظ مطروح، والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي من مدارس مطروح.

إجراءات التقدم للامتحان بمدرسة الضبعة

وأوضحت وزارة التعليم، إجراءات التقدم للامتحان، ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، ويوقّع ولي الأمر عليها لتقديمها لأقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:-

- لصق 3 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال مقابل أداء خدمة قيمتة 100 جنيه فقط للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم المشروعات.

- تقوم المديريات التعليمية (التعليم الفني) باستلام أوراق التقدم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية.