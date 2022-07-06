غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي ورقيا بنظام البابل شيت

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية، غداً الخميس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الدور الأول للعام الدراسي 2022-2021، ورقياً بنظام البابل شيت، بلجان امتحانية مؤمَّنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتي «مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)».

تسليم الطلاب كتيب مفاهيم الإنجليزي مع الأسئلة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة على أن يتم تسليمها إلى مراقبي اللجان بعد الانتهاء من الامتحان، مؤكدا عدم السماح للطلاب بالكتابة على المجلدات لاستخدامها في السنوات المقبلة.

وشددت وزارة التعليم، على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بكتابة الاسم رقم الجلوس والكود على البابل شيت في المكان المخصص له، وعدم وضع أي أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التي يسلمها الطالب بعد الامتحان.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتفتيش الطلاب قبل وبعد نصف ساعة من الامتحان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات – أو أي أجهزة» تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

وفي سياق آخر، يواصل طلاب الدبلومات الفنية المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالدبلومات الفنية 2022، لليوم الثاني على التوالي، تقديم طلبات التظلم بالمديريات التعليمية ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة، يتم سداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.