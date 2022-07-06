السيسي: والله لو فيه 100 ألف دارس عندهم مقومات لأصرف عليهم مليارات

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ احتفال اليوم بافتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم مخصص للمصريين، مضيفًا «إحنا عاملين اليوم ده للمصريين والدولة المصرية علشان نلقي الضوء على أهمية المشروعات، ومستقبل مصر ومستقبل أولادنا وبلادنا، وبالتالي من فضلك خد راحتك وبالراحة علشان الناس تعرف».

التعليم يمنح فرصة حقيقة لأبنائنا وبناتنا في العمل

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددًا من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «إحنا كان ممكن نعمل تخرج المجموعة اللي عملينها دي ولا حد يعرف عننا حاجة، ولكن عملنا ده علشان نقول للناس لو كنتو بتتكلموا في التعليم وعاوزين تعرفوا التعليم اللي ممكن يكون ليه فرصة حقيقة لبناتنا وأبنائنا في العمل، واللي إحنا بنتكلم عليه واللي هتسمعوه النهاردة علشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء في التعليم أو المبادرات اللي هيتمّ طرحها أو المطروحة أو حتى اللي ممكن يتعمل علشان ندي فرصة حقيقة».

علينا الانتباه وبذل الجهد في التعليم والمبادرات لخلق فرص حقيقية لأبناءنا

وتابع السيسي موجهًا حديثه لـ عمرو طلعت وزير الاتصالات: «عملنا مسابقة قبل كدا وطلع 111 دارس، وقابلني وزير التعليم العالي، وقالي لو عملنا مسابقة زي كدا هنجيب رقم أكبر من كدا، والله العظيم لو أتوجد عندي 100 ألف دارس عندهم المقومات دي لأصرف عليهم 12 مليار جنيه في تعليمهم.. هاتوا الـ100 ألف، علشان كدا فهموا الناس».