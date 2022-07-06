مصرع وإصابة 3 إثر اشتعال سيارة نقل أعلى «دائري السلام»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري باتجاه السلام.

حريق بسيارة نقل أعلى الطريق الدائري

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة نقل أمام نزلة بهتيم بمحافظة القليوبية اتجاه السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبيّن أنّ النيران نشبت داخل سيارة نقل.

تفحم جثة وإصابة شخصين

وأسفر الحادث عن تفحم جثة شخص وإصابة 2 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر العام لتلقي العلاج، وما زال رجال المباحث مستمرون في عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما رفع رجال المرور آثار الحادث.