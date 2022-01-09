مصرع شخصين في حريق سيارة نقل على الدائري الأوسطي بحلوان

نشب حريق بسيارة نقل بالطريق الدائري الأوسطي بحلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد دقائق، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ للنجدة

البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل سيارة نقل على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق وقامت بالمعاينة، وجرى نقل الضحيتين إلى المستشفى، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

يذكر أن الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، شهد قبل أيام حادث تصادم سيارة نقل «تريلا» بـ13 سيارة أخرى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.