التحريات: ماس كهربائي وراء حريق شقة كرداسة.. مصرع طفل وإصابة والدته

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن ماسًا كهربائيًا وراء اشتعال النار في شقة سكنية داخل عقار في منطقة كرداسة؛ ما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة والدته بحروق.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية إلى عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في كرداسة بمحافظة الجيزة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات. وأسفر الحريق عن مصرع طفل وإصابة والدته.

الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال المقيمين في العقار، وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن ماسًا كهربائيًا وراء اشتعال النيران، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.