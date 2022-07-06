مدير مدرسة الحمام بمطروح تحقق مركزا متقدما بمسابقة الرائد المثالي على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن نجلاء ياقوت، مدير مدرسة الحمام الرسمية لغات، حققت مركزا متقدماً على مستوى الجمهورية وفازت في مسابقة الرائد العام المثالي الخاصة بالمرحلة الابتدائية والتي تنظمها وزارة التربية والىتعليم، وأجريت تصفياتها النهائية بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وأحمد موسى، رائد عام اتحاد طلاب الجمهورية، بمبنى اتحاد الطلاب في العجوزة.

تميز مهني وإبداع وظيفي

وهنأ وكيل تعليم مطروح، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة الحمام الرسمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بعد تحقيق هذا الإنجاز، متفوقة على المحافظات والمديريات المشاركة، مؤكداً على ضرورة استغلال ذلك ليكون دافعا لاستمرار تحقيق التميز المهني والإبداع الوظيفي خلال الفترة المقبلة.

دعم المنظومة التعليمية في مطروح

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرا لجهوده المخلصة وعطاءه الزاخر ودعمه الكبير للمنظومة التربوية وحرصه على تذليل جميع العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

تنظيم المعارض في المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تقديم الدعم للمعلمين والمديرين في المدارس المتمزين على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية، كما تعمل المديرية على الاهتمام بالجانب التربوي والثقافي من خلال التدريب ورفع المستوى بشكل المستمر، بجانب الاهتمام بالطلاب المتفوقين والموهوبين، والأنشطة عبر المعارض التي يجرى تنظيمها خلال العام، وتكريم جميع المتمزين من خلال المديرية أو المحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والحفاظ على هذه المستويات خلال السنوات المقبلة.