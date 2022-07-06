وزير التنمية المحلية: 230 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالشرقية

أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنَّ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية بلغت 230 مليون جنيه.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تسلم المحافظة اليوم الأربعاء، المدفن الصحي الآمن بمدينة بلبيس بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

توجيهات بالإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة

وأشار شعراوي إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية تتابع بصورة يومية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات والحصول على رضا المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنَّ محافظة الشرقية شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بمنظومة المخلفات، إذ تمّ إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنَّه تمّ رفع 394 ألف طن تراكمات تاريخية بمدن (ههيا - الإبراهيمية - ديرب نجم – الحسينية – القنايات - كفر صقر- أولاد صقر – القرين – فاقوس – أبوكبير- مشتول السوق – بلبيس – الزقازيق) بتكلفة قدرها 43.3 مليون جنيه.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ أنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 40.3 مليون جنيه ومدفن صحي بمدينة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطات الوسيطة المتحركة بمدن (أولاد صقر-كفر صقر-أبوكبير- بههيا - القنايات) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وتبلغ تكلفة تلك المحطات 44,44 مليون جنيه.

إنشاء المدفن الصحي الآمن في مدينة بلبيس على مساحة 10 أفدنة

وقال شعراوي إنَّ المدفن الصحي الآمن في مدينة بلبيس تم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأضاف أنَّه يوجد أيضاً بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.