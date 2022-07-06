طوارئ بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى.. واستعدادات خاصة بالمتنزهات

شن مسئولو أجهزة المدن الجديدة عدة حملات لإزالة المخالفات، ورفع الإشغالات وتنفيذ قرارات غلق وتشميع الأنشطة مخالفة، وذلك في إطار الحرص على منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على النسق الحضاري بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

أكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لـ«الوطن»، أن أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، أعلنت مواصلة تنفيذ الحملات لإزالة المخالفات، بجانب المتابعة الدورية لما تم إزالته لمنع عودة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الانتهاء من كافة أعمال الزراعة والتشجير بمدينة الشروق

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم رفع حالة طوارئ بالمدينة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة أعمال الزراعة والتشجير بالعديد من الأحياء، وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المنتزهات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «بشارة» أن غرفة العمليات والطوارئ، ستتعامل مع كافة البلاغات بمنتهى الحزم، خاصة المتعلقة بذبح الأضاحي، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وعلى الشكل والمظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه شدد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على ضرورة شن حملات متنوعة بجميع قطاعات المدينة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة عشرات المخالفات ورفع الإشغالات، ووقف للمخالفات في معدها، مؤكدا على استقبال كافة الشكاوى عبر الخط الساخن للمدينة والصفحة الرسمية للجهاز.

منيع: حملات ليلية مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير

بينما أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن تنفيذ حملات ليلية بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، للقضاء على التعديات والإشغالات بالطرق العامة والحدائق في حينها، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع أى مظاهر عشوائية، والالتزام التام بالتعليمات والحفاظ على السيولة المرورية، خاصة مع فصل الصيف وحلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد الزوار من عدة محافظات للمنطقة الشاطئية.