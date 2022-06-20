بنك الإسكان والتعمير.. خطوات حجز الأراضي المطروحة في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى بنك الإسكان والتعمير، عن طرح 1760 قطعة أرض، بمحور الإسكان المتوسط، كمرحلة أولى، داخل عدد من المدن الجديدة، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

ويشمل الطرح، مدن: «الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة».

وتستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على الأراضي المطروحة بالمدن الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وكراسة شروط بنك التعمير والإسكان، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد التقديم لحجز أراضي بنك الإسكان

وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك الإسكان والتعمير، فأنه يستمر حجز الأراضي المطروحة بالمدن الجديدة، حتى يوم الخميس الموافق 21 /7 /2022.

خطوات حجز أراضي بالمدن الجديدة

1- تبدأ خطوات حجز الأراضي المطروحة بالمدن الجديدة، من قبل بنك الإسكان والتعمير، بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الإسكان والتعمير، عبر هذا الرابط، كأولى خطوات التسجيل.

2- يمكن استعراض كراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للبنك، ومن ثم يمكن طباعتها، بدون تسجيل كلمة المرور.

3- يتيح الموقع الإلكتروني للبنك، إمكانية استعراض خطوات الحجز «فيديو / مكتوبة».

4- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد، من خلال اختيار كلمة «تسجيل مستخدم جديد».

5- على المتقدم تسجيل الرقم القومي الخاص به، وإدخال رقم موبايل غير مستخدم في حجز أراضي من قبل، وتحميل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، والبريد الإلكتروني.

6- سيتم إرسال رسالة بكلمة مرور موقتة «افتراضية»، لمدة 5 دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل.

7- يتم استخدام كلمة المرور المؤقتة في إنشاء كلمة سر دائمة، والتى يجب أن تتكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل، وتحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة.

8- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى، من خلال الضغط على الدخول «مستخدم حالي»، وتسجيل الرقم القومي، وكلمة المرور.

9- الضغط على مفتاح «أرغب في التقدم»، ثم «استخراج رقم الاستمارة»، سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة.

10- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على كلمة تأكيد، ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهوالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب تحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

11- عند سداد مقدم الحجز، سيتم إرسال رسالة SMS، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة، بما يعادل 3 أيام عمل من القيام، بتحويل المبلغ لينك التعمير والإسكان.