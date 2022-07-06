جيران نيرة أشرف يطالبون بإعدام محمد عادل: الحكم يتنفذ في ميدان عام

حالة من الترقب والفرح، ومشاعر مختلطة؛ ظهرت على وجوه جيران الطالبة نيرة أشرف قبل جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتلها أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بعدما أحيلت أوراقه في الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

الجيران: الناس المتعاطفة مع محمد غلطانين

وقالت إحدى السيدات خلال تصريحات لـ«الوطن»، «الناس اللي متعاطفة مع محمد عادل غلطانين، وأطالب بإعدامه، وأقول لأهل نيرة أشرف البقاء لله وربنا يصبركم، ولوالدة محمد معرفتيش تربيه».

إحنا واثقين في القضاء

وهللت سيدة، وزغردت قبل النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف، بينما طالب أحد الأشخاص بعدم التعاطف مع محمد عادل، قائلا: «حطوا نفسكم مكان أهل نيرة وشوفوا هيبقى إحساسكم إيه؟، والقضاء ناس محترمة وبتفهم في الصح والدين والحكم خلال أسبوع أو 10 أيام دليل إن القضاء بتاعنا كويس، وبنطالب بإصدار حكم الإعدام النهاردة وعدم تأجيله ويتنفذ الحكم في ميدان عام».

ووجه أحدهم رسالة للمواطنين قائلا: «كل واحد يحافظ على بيته وعلى عياله»، وتابعت إحدى السيدات: «محمد لو كان عنده كرامة كان يسيبها بعد ما رفضته».