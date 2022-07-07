التضامن: 14 مليونا و159 ألف مواطن عدد المؤمن عليهم حتى بداية يوليو 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا، حتى بداية يوليو 2022، مشيرة في تقرير صادر عنها على الموقع الرسمي لها، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له.

أقل معاش يصرف حاليا 1022 جنيها

ويواصل أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش والمستفيدين منه صرف معاشاتهم لليوم السابع على التوالي، من ماكينات الصرف الآلى والبنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة «فوري» ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وأكدت التأمينات الاجتماعية أن أقل معاش يصرف حاليًا هو 1022 جنيها، وتصرف المعاشات بقيمة 22 مليار جنيه شهريا.

توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات

وأوضحت التأمينات، أنه جرى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مشيرة إلى أنه في حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكنه، ويسلم كارت ميزة مجانا.

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022

وأكدت التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش، بحد أقصى للزيادة 980 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%، ثم جرى زيادة المعاشات بدءًا من أول أبريل 2022، بنسبة 13%؜، استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن، بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا.

واوضحت أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه، في حين زاد الحد الأدنى المعاشات إلى 916 جنيه مصري.