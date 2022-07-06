«الصحة» تكشف الحالة الصحية للحجاج المحتجزين بالمستشفيات السعودية

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، مستجدات الحالة الصحية للمواطنين الحجاج الذين تمّ احتجازهم داخل المستشفيات السعودية خلال أدائهم مناسك الحج، موضحة أنَّه تمّ تحويل حالة مرضية واحدة للمستشفيات السعودية أمس، بينما خرجت حالة بعد تلقي العلاج والتعافي، ليصل إجمالي الحالات بالمستشفيات إلى 7 حالات، بينهم 5 حالات بمكة المكرمة، وحالة بالمدينة المنورة، وحالة في جدة وفقا لآخر إحصائية أجريت من قبل البعثة الطبية.

جميع الحجاج المحتجزين حالتهم الصحية مستقرة

وقالت وزارة الصحة في تقريرها، إنَّ جميع الحجاج المحتجزين بالمستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، لافتة إلى أنَّه يتم المتابعة الصحية لهم بشكل دوري على مدار اليوم من قبل البعثة الطبية، موضحة أنَّ هناك 3 حالات من المحتجزين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي، وهناك تنسيق تام مع المستشفيات السعودية وتعاون كبير منهم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

لا يوجد بين الحجاج المصريين أي مريض مصاب بالأمراض المعدية

وأكّدت وزارة الصحة والسكان أن الحجاج لا يوجد بينهم أي مصاب بالأمراض المعدية، معلنا عن أعطاء البعثة الطبية للحجاج حقائب تحتوي على مجموعة من الإرشادات، وكمامات، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي قد يحتاجها الحجاج خلال أيام التواجد في مناسك العمرة.

وطالبت وزارة الصحة في رسالة للحجاج المصريين من خلال البعثة الطبية في حال الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة الحرارة أو سعال أو إجهاد ضرورة التواصل مع البعثة الطبية وتلقي الرعاية الصحية على الفور، كما نصحت الحجاج بأهمية ارتداء الكمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام قدر الإمكان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إن البعثة الطبية للحج خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية من خلال الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، وهم 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091، لافتًا إلى أنَّ البعثة الطبية تقدم خدماتها على مدار اليوم.