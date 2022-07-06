بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلا: «إن فرعيات متحور أوميكرون ليست بالخطورة الكبيرة التي نخاف منها، فخطورته في سرعة انتشاره وليس في حدة الإصابات، خاصة وأن أعراضه تكون متوسطة أو بسيطة، لدى بعض المواطنين الحاصلين علي الجرعة الكاملة من لقاح كورونا».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي وراء عودة ارتفاع إصابات كورونا هو نقص المناعة المجتمعية خاصة وأن الفئة الأكبر الحاصلة على لقاح كورونا مر علي تطعيهم أكثر من 6 أشهر.

الحاصلون على جرعتين من لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، أن كل مواطن حاصل علي الجرعتين الكاملة ومر عليه 6 أشهر ضرورة التوجه إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا والحصول علي الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعة الجسم ومواجهة متحورات كورونا، لافتا إلى أن هناك توقعات بظهور متحورات جديدة لا يستطيع أحد الجزم بخطورتها لكننا في مرحلة توخي الحذر والترقب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا، هي الأداة الرئيسية التي تعمل على تخفيف حدة الأعراض علي المواطنين وتعزيز المناعة وعلي المواطنين عدم الكسل أو التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي أي انتكاسة يمكن أن تحدث خاصة وأن هناك استقرار في المنحني الوبائي للفيروس لكورونا والزيادة التي حدثت لا تتخطي 7% ولكن تشير إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية مرة أخرى بشكل أقوى من المواطنين.

حقيقة عودة البيان الأسبوعي لإصابات كورونا

أشار «عبدالغفار»، إلى أن البيان الأسبوعي لإصابات كورونا، لن يصدر مرة أخرى، مطالبا المواطنين ضرورة التوجه إلى أي مستشفي فور ظهور أي أعراض فهناك أماكن مخصصة داخل كل المستشفيات لحالات كورونا ولا داعي للقلق أو التخوف من أي أدوية أو لقاحات فهناك مخزون استراتيجي كاف.