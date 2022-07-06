فحص 71 ألفا و400 مواطن بمبادارت وزارة الصحة في سوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 71 ألفا و400 مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

سوهاج ضمن المبادرات الرئاسية

وأضافت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار «النجار» إلى أن المبادرات الرئاسية شكَّلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

خمس مبادرات رئاسة بسوهاج

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت مبادرتي (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين) وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وكذلك مبادرة «صحة الأم والجنين» والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، حيث تم فحص ما يقرب من 41 ألفا و700 سيدة خلال المبادرتين خلال يونيو 2022.

مبادرة السمعيات بسوهاج

ومبادرة «السمعيات» والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 9 آلاف و800 طفل وذلك خلال شهر يونيو لعام 2022، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة، ثالثا: مبادرة (الاعتلال الكلوى) والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 19 ألفا و400 مواطن خلال شهر يونيو 2022، حيث تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى، رابعا: مبادرة (كبار السن، 65 عاما وما فوق)، والتى تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلالها وذلك بأربعة مراكز كمرحلة أولى وهي (سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا) والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

سياسة رفع العبء عن كاهل المواطن

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.