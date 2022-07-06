مصرع شخص بعد نشوب حريق داخل شقة بمدينة بدر

لقي شخص مصرعه محترقا، بعد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمدينة بدر، والعثور على جثته متفحمه.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بدر

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بشارع نجيب محفوظ بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

العثور على جثة شخص متفحة نتيجة الحريق

وكشفت التحريات أن النيران نشبت داخل شقة بالطابق الأول بعقار مكون من 4 طوابق وتم إخماده، وفي أثناء ذلك عثرت أجهزة الأمن على جثة لشخص، وجارٍ استكمال التحريات من قبل رجال المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.