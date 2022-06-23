حريق في مصنع الجوت ببلبيس.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

شب حريق في مصنع الجوت بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بنشوب حريق في مصنع الجوت بمركز بلبيس، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.