زوج يشعل النيران في شقته بسبب خلافات زوجية ببني سويف

أقدم زوج على إشعال النيران في شقته السكنية بحي «الجزيرة»، في مدينة بني سويف، مساء اليوم السبت، بسبب خلافات زوجية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بالتعاون مع الأهالي، وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي الجزيرة بوسط مدينة بني سويف، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، والسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

إخماد حريق في شقة سكنية بحي الجزيرة

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارة إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب في غرفة نوم داخل شقة سكنية خاصة بشخص يدعى «أحمد م.»، 35 سنة، وأن الحريق لن يسفر عن إصابات بشرية أو وفيات، بينما أصيبت الزوجة نتيجة ارتطام يدها بلوح زجاجي.

التحريات: الزوج أشعل النار في شقته

وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته، أقدم على أثرها على إشعال النيران في غرفة النوم، وأثناء محاولة الزوجة إطفاء النيران أصيبت في يدها اليسرى، إثر اصطدامها بزجاج غرفة النوم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الزوج.