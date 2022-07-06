بعد الحكم بإعدامه.. متى تنفذ العقوبة ضد قاتل نيرة أشرف؟

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، حكما بإعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام سور جامعة المنصورة، وهي القضية التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية، ويتساءل البعض متى يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه؟.

متى ينفذ الحكم ضد قاتل نيرة أشرف؟

وأكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة السادات، أنه لن يُنفذ حكم الإعدام على محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، فور صدوره وإنما يتم الانتظار لحين فصل محكمة النقض في الطعن على هذا الحكم، وذلك إما عن طريق طعن محامٍ المتهم، أو من خلال عرض النيابة العامة، حيث تقوم بعرض الموضوع على محكمة النقض، وحين تفصل المحكمة في هذا الطعن أو في عرض النيابة العامة يصبح الحكم بتاً.

تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل نيرة أشرف

وأوضح أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة السادات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بعد قرار محكمة النقض النهائي، يتم عرض الحكم على رئيس الجمهورية، من قبل وزير العدل، وبعدها يتم البدء في الإجراءات التنفيذية له.

موعد تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل نيرة أشرف

وأضاف «الفقي»، أن تنفيذ حكم الإعدام، يأخذ وقت على حسب دوره في المحكمة، فهناك قضايا تأخذ ثلاث سنوات وأخرى عامين، ومن الممكن أن تحدد له المحكمة جلسة بعد 6 أشهر أو سنة.

نقض حكم الإعدام ضد قاتل نيرة أشرف

وأشار الدكتور عماد الفقي، إلى أنه في قبول النقض على الحكم، يتم إحالة أوراق القضية مجددا إلى محكمة الجنايات للنظر فيها من جديد، حيث تقضي بالإعدام أو غيره.