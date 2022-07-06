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محامي نيرة أشرف بعد حكم إعدام قاتلها: «مش هنحرك الدعوى المدنية ضد أهليته»

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محمد عزالدين
11:40 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
محامي نيرة أشرف

محامي نيرة أشرف

قال محامي نيرة أشرف، إنه لن تحرك الأسرة دعوى مدنية ضد أهلية قاتل نيرة، متابعا: «مش هنحرك الدعوى المدنية ضد أهلية الولد لأن والدته مجني عليها بردو، والله يكون في عونها».

محامي أسرة نيرة: القانون هو من سيعاقب المتهم

وأضاف محامي نيرة أشرف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن من سيعاقب المتهم هو القانون وليس اسم المحامي، «قلت عند مقابر نيرة لأهلها وجيرانها إن حق بنتهم في رقبتي والحمد لله الجزء الأول جبناه، اللي هو الجزء السهل، لسه الجزء الصعب إن شاء الله هنجيبه وهو رفض النقض وتنفيذ حكم الإعدام».

وعقدت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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